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В Буэнос-Айресе стартует саммит G20: лидеры стран начали съезжаться

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В Буэнос-Айресе стартует саммит G20: лидеры стран начали съезжаться
12:58 Сегодня Телеграф

Новости мира: В столице Аргентины Буэнос-Айресе сегодня, 30 ноября, откроется саммит G20, который продлится до субботы, 1 декабря.

Сегодня, 30 ноября в столице Аргентины Буэнос-Айресе откроется саммит лидеров стран "Группы двадцати" (G20), который продлится до субботы, 1 декабря.

Президент Аргентины Маурисио Макри, который принял председательство в "G20" в декабре 2017 года, назвал в качестве приоритетных следующие темы: рабочие места и будущая рабочая занятость, инфраструктура для развития, устойчивое будущее в продовольственной сфере и вопросы гендерного равенства.

Президент Аргентины с супругой и премьер-министр Канады с женой

"Саммит лидеров является важнейшим годовым событием Большой двадцатки — ведущего международного форума по экономической, финансовой и политического сотрудничества", — говорится на сайте саммита.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй

В ходе саммита лидеры стран "двадцатки" проведут ряд двусторонних встреч. Пристальное внимание будет приковано к переговорам президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина из-за нарастающего напряжения между странами в экономической сфере. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп также должен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, он в своем Twitter объявил об отмене встречи из-за агрессии России в Керченском проливе. В Белом доме подтвердили, что запланированные договоренности о встречах Трампа с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Южной Кореи Мун Чжэ Ином остаются в силе.

Премьер-министр Австралии

Также известно, что на саммит G20 в Буэнос-Айрес прибудет канцлер Германии Ангела Меркель, хотя церемонию открытия вынуждена будет пропустить. Напомним, самолет канцлера ФРГ вернулся обратно в Германию и приземлился  в Кельне в аэропорту имени Конрада Аденауэра из-за технической неисправности. В правительстве Германии предполагают, что техническая неисправность в самолете имеет криминальный след

Наследный принц Саудовской Аравии

Для обеспечения правопорядка и безопасности во время саммита будут привлечены около 22 тысячи правоохранителей. Зоны вокруг выставочного центра Costa Salguero, где будет проходить саммит, а также гостиницы, где будут жить члены делегаций, на протяжении двух дней будут закрыты как для автомобилей, так и для прохожих.

Полицейские

В целом на саммит допустили около 3 тыс. Журналистов из 46 стран мира. Больше всего заявок поступило из Аргентины (более 700), США (более 500) и Китая (более 190).

Президент Аргентины с супругой и президент Франции с женой

Первые лидеры стран G20 уже прибыли в Буэнос-Айрес. Так, в аргентинскую столицу уже прилетели лидеры Франции, Канады, Мексики, Южной Кореи, Турции, Саудовской Аравии, Индии. Также в ближайшее время в Буэнос-Айресе должен приземлится самолет президента США Дональда Трампа.

Первая леди США

К странам Большой двадцатки относятся: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

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G20, Аргентина, Буэнос-Айрес, Саммит большой двадцатки.
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