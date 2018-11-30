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Замена NAFTA: Лидеры США, Мексики и Канады заключили новую торговую сделку

Замена NAFTA: Лидеры США, Мексики и Канады заключили новую торговую сделку
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Лидеры США, Мексики и Канады подписали новое торговое соглашение взамен NAFTA.

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в пятницу на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA, заменяющее прекратившее действие соглашение NAFTA.

Соглашение NAFTA, действовавшее с 1994 г., будет аннулировано. Новое соглашение USMCA впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

Ранее Д.Трамп называл USMCA самой современной и сбалансированной торговой сделкой в истории США.

"Это самая продвинутая торговая сделка в мире, с амбициозными положениями по цифровой экономике, патентам. Очень важная сделка", - заявлял Д.Трамп.

В ходе переговоров с Канадой и Мексикой Д.Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Канада согласилась присоединиться к трехсторонней сделке в последний момент.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлись одним из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

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Все по теме:

США, Мексика, Канада, Энрике Пенья Ньето, Дональд Трамп, NAFTA, Джастин Трюдо, USMCA.
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