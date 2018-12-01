ООН: 1,5 миллиона детей нуждаются в помощи в ЦАР

Новости мира: Минимум 1,5 миллиона детей в охваченной войной Центрально-Африканской Республике нуждаются в срочной помощи и защите.

ООН предупреждает, что согласно глобальному Индексу голода 2018 года, в Центральноафриканской Республике зафиксировано чрезвычайно тревожный уровень голодания населения.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Минимум 1,5 миллиона детей в охваченной войной Центрально-Африканской Республике нуждаются в срочной помощи и защиты, заявили в Организации Объединенных Наций в пятницу», - говорится в сообщении.

В новом исследовании детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) отмечается, что недоедание детей является одной из основных проблем в стране, где тысячи людей оставили свои дома через военный конфликт.

«Более 43 000 детей в возрасте до пяти лет имеют высокий риск смерти из-за сильного недоедания в 2019 году», - говорится в докладе.

ЮНИСЕФ считает, что тысячи детей, преимущественно мальчиков, привлекаются к вооруженному противостоянию.

Кроме того, ЮНИСЕФ заявляет, что несмотря на обострение кризиса в ЦАР, международное внимание и поддержка остаются критически низкими, их необходимо увеличить, чтобы удовлетворить потребности наиболее пострадавших категорий людей.