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Суббота, 01.12.2018
Страны G20 намерены реформировать Всемирную Торговую Организацию
Страны G20 намерены реформировать Всемирную Торговую Организацию
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Страны G20 намерены реформировать Всемирную Торговую Организацию

Страны G20 намерены реформировать Всемирную Торговую Организацию
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Большая двадцатка согласилась реформировать ВТО.

Страны G20 согласились взять на себя обязательства по реформированию Всемирной торговой организации.

Об этом заявил представитель ЕС, сообщает Reuters.

"Страны G20 согласились взять на себя обязательства по реформированию Всемирной торговой организации", — говорится в сообщении.

Представитель ЕС также сообщил, что лидеры стран Большой двадцатки поддержали реформы, необходимые для улучшения ВТО.

Как отмечает агентство, вопрос многосторонней торговли был камнем преткновения для Соединенных Штатов, которые настаивали на указании в коммюнике, что многосторонняя торговая система не работает.

Предыдущий коммюнике, который все еще требует одобрения всех членов саммита, будет обнародован позднее сегодня, в конце двухдневного заседания.

Как известно, ВТО постиг кризис после того, как США, ключевая страна организации, перешла к политике протекционизма, который "негативно влияет на ВТО и подвергает опасности всю многостороннюю торговую систему". Во время встречи в Оттаве два месяца назад представители 13 государств-членов ВТО согласовали основные направления реформы организации по трем векторам: механизму разрешения споров, активизации переговорной функции ВТО и улучшению системы мониторинга торговых правил членов организации.

Как сообщалось, в Аргентине продолжается саммит G20. Саммиты с участием 20 самых развитых стран мира собираются для обсуждения актуальных глобальных вопросов регулярно с 2008 года.

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ЕС, G20, ВТО, Реформы.
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