Новый президент Мексики принес присягу

Новости мира: Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен сосредоточиться на борьбе с коррупцией.

В Мексике принес присягу новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter, который находится в Мексике с целью участия в инаугурации новоизбранного президента.

"Новый президент Мексики Андрес Обрадор только что принес присягу и теперь выступает с обращением к народу Мексики, депутатам и гостям церемонии инаугурации. В центре послания - борьба с коррупцией, с бесчестием государственного руководства предыдущих десятилетий", - сообщил Кислица.

Он добавил, что для борьбы с безнаказанностью и коррупцией Обрадору необходимы будут как поддержка всего мексиканского народа, так и международных партнеров.