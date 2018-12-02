Протестующие в Ливии штурмовали офис правительства

Новости мира: Офис правительства Ливии штурмовали работники, которые годами сидят без зарплат.

В ливийской столице Триполи протестующие прибегли к штурму штаб-квартиры президентского Совета ливийского правительства национального примирения.

Об этом сообщает Anadolu.

"Протестующие штурмовали в воскресенье штаб-квартиру президентского Совета ливийского правительства национального примирения в столице страны Триполи", - говорится в сообщении.

Среди участников протеста в основном сотрудники, которые работали на иностранные компании, которые ушли из страны из-за революции, которая привела к падению режима Муамара Каддафи в 2011 году. Они не получали зарплату уже многие годы.

Ливийское правительство еще не прокомментировало этот инцидент.