Парламент Канады провел слушания относительно ситуации в Черном море

Новости мира: В парламенте Канады прошли слушания относительно Украины.

В Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны прошли слушания относительно ситуации в Черноморском регионе.

Докладчиками на заседании на тему: "Брифинг относительно региональной геополитики и военных интересов в контексте российской враждебности" были приглашены послы Украины, Молдовы и Грузии.

"Россия хочет дестабилизировать международный порядок, она попытается вмешаться в выборы в Западных государствах. Российская агрессия касается не только Украины, Грузии и Молдовы, но и Канады", - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Он призвал Канаду увеличить санкционное давление на Россию, предоставить Украине летальное оружие для сдерживания агрессии Кремля и поспособствовать усилению присутствия НАТО в регионе Черного моря. "Важно помочь Украине, Молдове и Грузии в реформах и сделать их устойчивыми. В долгосрочной перспективе успех наших стран должен быть главным приоритетом свободного мира и НАТО, поскольку это сделает континент значительно стабильнее", - завесил дипломат.

Кроме этого, посол привлек внимание канадских депутатов к существенной милитаризации Россией Крыма. "Россия перебросила в регион значительные силы, которые позволяют ей фактически контролировать морское и воздушное пространство в регионе, а также береговую линию Азовского моря. Милитаризовав Крым, Россия существенно увеличила свое присутствие во всем Черноморском регионе", - завесил Шевченко.

Он подчеркнул, что современный мир очень взаимосвязан и события в Украине непосредственно влияют на Канаду и остальной мир. "Те же лодки, которые принимали участие в российской агрессии против Грузии, впоследствии помогали аннексировать Крым и присоединились к операциям вблизи побережья Сирии. Большее присутствие РФ в Арктике обусловливает много угроз для Канады и других наших партнеров в регионе", - подытожил Шевченко.

По его убеждению, важно осознавать, что "главной стратегической задачей России является расширение ее влияния на Средиземноморье и Балканы, так что Крым - ключевой в достижении этой цели".