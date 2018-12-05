Скачать
Среда, 05.12.2018
Волкер об усилении санкций против РФ: Это достойная идея, мы ее рассмотрим
Волкер об усилении санкций против РФ: Это достойная идея, мы ее рассмотрим
Госдеп США: Европа должна отказаться от &quot;Северного потока - 2&quot;
Госдеп США: Европа должна отказаться от "Северного потока - 2"
Федерер установил уникальное достижение в ATP
Федерер установил уникальное достижение в ATP
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

Парламент Канады провел слушания относительно ситуации в Черном море

Парламент Канады провел слушания относительно ситуации в Черном море
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В парламенте Канады прошли слушания относительно Украины.

В Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны прошли слушания относительно ситуации в Черноморском регионе.

Докладчиками на заседании на тему: "Брифинг относительно региональной геополитики и военных интересов в контексте российской враждебности" были приглашены послы Украины, Молдовы и Грузии.

"Россия хочет дестабилизировать международный порядок, она попытается вмешаться в выборы в Западных государствах. Российская агрессия касается не только Украины, Грузии и Молдовы, но и Канады", - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Он призвал Канаду увеличить санкционное давление на Россию, предоставить Украине летальное оружие для сдерживания агрессии Кремля и поспособствовать усилению присутствия НАТО в регионе Черного моря. "Важно помочь Украине, Молдове и Грузии в реформах и сделать их устойчивыми. В долгосрочной перспективе успех наших стран должен быть главным приоритетом свободного мира и НАТО, поскольку это сделает континент значительно стабильнее", - завесил дипломат.

Кроме этого, посол привлек внимание канадских депутатов к существенной милитаризации Россией Крыма. "Россия перебросила в регион значительные силы, которые позволяют ей фактически контролировать морское и воздушное пространство в регионе, а также береговую линию Азовского моря. Милитаризовав Крым, Россия существенно увеличила свое присутствие во всем Черноморском регионе", - завесил Шевченко.

Он подчеркнул, что современный мир очень взаимосвязан и события в Украине непосредственно влияют на Канаду и остальной мир. "Те же лодки, которые принимали участие в российской агрессии против Грузии, впоследствии помогали аннексировать Крым и присоединились к операциям вблизи побережья Сирии. Большее присутствие РФ в Арктике обусловливает много угроз для Канады и других наших партнеров в регионе", - подытожил Шевченко.

По его убеждению, важно осознавать, что "главной стратегической задачей России является расширение ее влияния на Средиземноморье и Балканы, так что Крым - ключевой в достижении этой цели".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Андрей Шевченко, Россия, Грузия, Канада, Черное море.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
02 Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
03 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
04 Забавные доказательства того, что взрослые в душе еще дети
05 Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ДРСМД: НАТО поддерживает позицию США
ДРСМД: НАТО поддерживает позицию США
Грипп: В Краматорске приостановят учебный процесс
Грипп: В Краматорске приостановят учебный процесс
ТКГ готовится к перемирию на Донбассе
ТКГ готовится к перемирию на Донбассе
Диетологи назвали привычки, провоцирующие набор веса
Диетологи назвали привычки, провоцирующие набор веса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь