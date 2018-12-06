В Канаде арестовали главного финансиста и дочь основателя Huawei

Новости мира: Финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу задержали в Ванкувере при пересечении канадской границы.

В Канаде арестована финансовый директор китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая также является дочерью основателя компании. Об этом заявили в пресс-службе Huawei.

“Недавно финансовый директор нашей корпорации Менг Ванжу была задержана канадскими правоохранителями на запрос США, когда совершала пересадку на самолет в Канаде”, - говорится в распространенном в четверг заявлении.

В Huawei уточнили, что США выдвинули против Ванжу подозрения и хотят ее экстрадиции. “Компания получила очень мало информации относительно обвинений и не знает о нарушениях госпожи Менг. Компания убеждена, что судебные системы США и Канады в конце-концов придут к справедливому решению”, - отметили в пресс-службе.

Хотя в пресс-релизе не указывается причина задержания Менг Ванжу, канадское издание “The Globe and Mail” со ссылкой на собственные источники утверждает, что США обвиняют его в уклонении от выполнения санкций против Ирана. “Huawei соблюдает все законы там, где осуществляет деятельность, в том числе правила экспортного контроля и санкционного законодательства ООН, США и ЕС”, - заверили в Huawei.

Huawei - крупнейший в мире производитель сетевого оборудования. В прошлом году доход компании составил почти 100 млрд долл.