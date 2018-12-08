Моряк на рыбалке в Тихом океане "выловил" 48 кг кокаина

Новости мира: Рыбак выловил из Тихого океана почти 50 килограмм кокаина.

На атолле Кваджалейн, который в составе Маршалловых островов, расположенных посреди Тихого океана, моряк обнаружил необычную находку, достав сети из моря.

В его рыболовных сетях оказались 48 килограмм белого порошка в пластиковых пакетах, который скорее всего является кокаином. Стоимость "улова" оценили в 4 миллиона долларов США.

Местные правоохранители из отдела по борьбе с наркотиками обратились к американским коллегам, чтоб провести экспертизу, поскольку на островах даже нет лаборатории, которая могла бы подтвердить, что в пакетах находится кокаин.

Однако в полиции сообщают, что это уже не первая крупная партия наркотиков, которую выловили на Кваджалейн. Способ, которым был упакован порошок, также позволяет утверждать, что это был именно кокаин.