Скачать
Вторник, 11.12.2018
Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Россия перебросила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика
Россия перебросила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Россия перебросила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика

Россия перебросила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика
05:29 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Россия отправила в Венесуэлу два бомбардировщика.

Два российских стратегических бомбардировщика дальнего радиуса действия приземлились в Венесуэле, якобы для участия в учениях ВВС.

Об этом пишет AFP.

В Каракас прибыло около 100 российских пилотов и другого персонала, два самолета Ту-160 и еще два других самолета.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что прибытие самолетов показало, что "мы также готовимся защищать Венесуэлу до последнего дюйма, когда это необходимо".

Согласно заявлению российских военных в Москве, помимо двух бомбардировщиков, в страну прибыли самолет Ан-124 и пассажирский самолет Ил-62.

Падрино заявил, что учения будут проводиться для "повышения уровня взаимодействия систем аэрокосмической обороны" обеих стран. Он не сообщил подробностей о запланированных учениях.

По его словам, в последние годы Венесуэла приобрела у России военной техники на миллионы долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро часто обвиняет Соединенные Штаты в заговоре против его правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Венесуэла, Ту-160, Стратегические бомбардировщики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
02 "Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка
03 Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги
04 Регина Тодоренко впервые опубликовала видео в Instagram после родов
05 Усик готов встретиться с Андре Уордом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Времени в обрез&quot;: Туск собирает саммит ЕС по Brexit
"Времени в обрез": Туск собирает саммит ЕС по Brexit
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Продукты, которые полезны для диабетиков
Продукты, которые полезны для диабетиков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь