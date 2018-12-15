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ДТП с автобусом в Эквадоре: более 30 человек пострадали

ДТП с автобусом в Эквадоре: более 30 человек пострадали
03:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: elcomercio.com

Новости мира: Власти начали расследование причин происшествия. По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза.

По меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Эквадоре. Об этом сообщила местная газета El Comercio.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу утром в юго-восточной части Кито. Автобус врезался в несколько стоящих автомобилей, а затем перевернулся. В результате ДТП пять человек погибли на месте, 38 получили различные травмы и были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин происшествия. По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза.

Напомним ранее, девять человек погибли, 47 ранены в результате аварии, когда скоростной пассажирский поезд Анкара Конья в четверг, 13 декабря врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле турецкой столицы.

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Южная Америка, ДТП, Авария, Эквадор, ДТП с автобусом.
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