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Мадуро отклонил приглашение на инаугурацию президента Бразилии

Мадуро отклонил приглашение на инаугурацию президента Бразилии
06:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Мадуро не приедет на инаугурацию Болсонару, несмотря на приглашение.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, несмотря на полученное приглашение. Об этом в воскресенье написал в своем Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, информирует УНН.

"Президент Николас Мадуро никогда не рассматривал возможность присутствовать на церемонии передачи власти такому правителю, как Жаир Болсонару", — написал глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Министр также сообщил, что 12 декабря власти Венесуэлы отправили официальный отказ от участия в церемонии будущему главе МИД крупнейшей южноамериканской страны Эрнесту Араужу. "Вы можете ознакомиться с двумя официальными дипломатическими нотами, присланными бразильскими властями, которые содержат приглашения правительству Венесуэлы и президенту Николасу Мадуро принять участие в церемонии инаугурации Жаира Болсонару", — написал глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы, приложив фотографии документов, присланных из посольства Бразилии и бразильского МИД.

Ранее будущий глава внешнеполитического ведомства Бразилии написал в своем Twitter, что Мадуро не получит приглашение на церемонию инаугурации Болсонару.

Справка: 28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральной партии. Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года. Ранее Болсонару объявил, что назначит главой МИД дипломата Эрнесту Араужу.

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Бразилия, Венесуэла, Николас Мадуро, Жаир Болсонару.
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