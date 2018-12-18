ЕС требует отменить таможенные тарифы Косово для Сербии и БиС

Новости мира: Евросоюз требует от Косово отменить пошлины на импорт из Сербии, Боснии и Герцеговины, считая это вредным для экономики и региональной стабильности.

Европейский Союз считает одностороннее решение Косово о введении 100-процентных таможенных тарифов для товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины вредным для экономики самого Косово и региональной стабильности, и требует немедленного отзыва.

Соответствующая информация содержится в заявлении для прессы, обнародованном по итогам встречи Совета ассоциации ЕС и Косово, которая состоялась в Брюсселе.

"Евросоюз глубоко сожалеет по поводу одностороннего повышения правительством (Косово) тарифов на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины, как и введения нетарифных барьеров, и настаивает на их немедленном отзыве. Введение таких тарифов вредит экономическим интересам Косово и его народа, уменьшает торговый поток и снижает привлекательность Косово как места для вложения инвестиций и ведения бизнеса", - говорится в документе.

Евросоюз напомнил правительству Косово о необходимости имплементации положений Соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС, включая обязательства в сфере торговли и таможни. В заявлении отмечается, что любые торговые споры должны решаться с участием всех заинтересованных сторон и в духе регионального сотрудничества и добрососедства.

"Европейский Союз подчеркивает важность привлечения Косово к диалогу между Приштиной и Белградом, который происходит при посредничестве ЕС, а также ускорения и интенсификации работы над обязующим соглашением по всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией. Все договоренности, уже достигнутые в формате диалога, должны быть выполнены без каких-либо дальнейших проволочек, в частности, соглашение от 2015 года об ассоциации и привлечение в общество муниципалитетов, где проживает сербское меньшинство", - говорится в заявлении.