В Канаде отклонили иск о снятии санкций с Портнова

Новости мира: Каандский суд отклонил два иска Андрея Портнова: о снятии с него санкций и о требовании выплат возмещения.

Федеральный суд Канады отклонил иск бывшего первого заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова о снятии с него санкций. Соответствующее решение принял председательствующий судья Майкл Мэнсон.

"Суд постановил отказать в рассмотрении иска", - говорится в постановлении суда.

В своем иске Андрей Портнов также требовал выплаты возмещения, однако и этот запрос был отклонен.

Андрей Портнов, имущество которого на территории США и Канады остается замороженным, а самому ему закрыт въезд в эти страны, через своих представителей пытался доказать, что МИД Канады должен был исключить его имя из санкционных списков, учитывая то, что никакого уголовного производства против него в Украине не открыли. Однако судья не согласился с этим, отметив, что получил достаточно доказательств того, что его прежние поступки до сих пор расследуются правоохранительными органами.

"То, что МИД Канады рекомендовал внести изменения в законодательство с целью изъятия имени истца, является обоснованным. Если бы суд пришел к противоположному решению, то это было бы неподобающим превышением роли суда и узурпацией конституционной представительной роли исполнительной ветви власти", - говорится в постановлении.

Андрей Портнов попал в первыйо канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после бегства Виктора Януковича. Ограничительные меры против него применили также ЕС, Норвегия и Швейцария. Однако, впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.