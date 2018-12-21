Трюдо о допуске Huawei к канадской 5G-сети: Это не будет политическим решением

Новости мира: Трюдо обещает не политизировать допуск Huawei к запуску 5G.

Канада примет решение о допуске Huawei к развитию 5G- инфраструктуры после тщательного экспертного анализа всех рисков.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это ни в коем случае не должно быть политическое решение. Его должны принять эксперты, учитывая рекомендации разведывательных служб и служб безопасности, которые имеют широкие знания и регулярно работают с партнерами, некоторые из которых отказались от Huawei, а другие, например, Великобритания, - нет ", - сказал Трюдо.

Он признал, что ИТ-технологии принесут "миллиарды долларов", однако обратил внимание на необходимость учитывать потребность обезопасить население от вмешательства и кибератак. "Как именно мы будем продвигаться, чтобы одновременно защитить канадцев и приобщиться к инновациям будущего - это очень важное решение, которое мы примем со всей ответственностью и вдумчивостью", - отметил премьер-министр Канады.

Как известно, в последнее время, в частности, Вашингтон и несколько его союзников тщательно проверяют связи компании с правительством Китая из-за опасения, что Huawei может быть использован Пекином для осуществления шпионской деятельности.

В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеют никакого влияния на принятие решений в Huawei.

Ранее компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G.