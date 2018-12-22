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Канада требует от Китая освободить своих незаконно задержанных граждан

Канада требует от Китая освободить своих незаконно задержанных граждан
06:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Христя Фриланд подчеркнула, что Канада всегда придерживается принципа верховенства права в своих решениях.

Канада выразила обеспокоенность Китая в связи с неоправданными задержаниями двух своих граждан.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

“Мы глубоко обеспокоены выборочными задержаниями китайскими властями двух канадцев в этом месяце и призываем к их немедленному освобождению”, - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада всегда придерживается принципа верховенства права в своих решениях.

“Вместе с нашими партнерами мы разделяем убеждение, что верховенство права - это не выбор, а основа демократии. Канада не будет компрометировать и не будет политизировать верховенство права и должный процесс”, - отметила Фриланд, намекая на дело задержанного в Канаде финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу.

Фриланд добавила, что в производстве дела Ванжу Канада придерживается всех взятых на себя международных обязательств.

“Канада проводит справедливый, беспристрастный и прозрачный юридический процесс в отношении Менг Ванжу, финансового директора Huawei. Канада уважает свои международные юридические обязательства, в том числе соглашение об экстрадиции с США. Верховенство права является основополагающим для всех свободных обществ; мы будем защищать и будем придерживаться этого принципа”, - подытожила дипломат.

Как сообщалось, в начале декабря бывший канадский дипломат, а ныне сотрудник International Crisis Group Майкл Ковриг был задержан в Китайской Народной Республике.

Позже стало известно о втором аресте гражданина Канады - Майкла Спейвора. Он руководит международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. В 2013 году Спейвор познакомился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и даже принял участие в военном параде страны в феврале этого года, о чем написал в Twitter.

Пока не ясно, являются ли эти задержания связаны с арестом 1 декабря канадской полицией по запросу США главного финансиста китайской компании Huawei Мэн Ванжу. Этот инцидент вызвал опасения репрессий в ответ против иностранных бизнесменов в Китае.

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Китай, Канада, Азия, Политика, Христя Фриланд.
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