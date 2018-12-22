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Протесты в Судане: Введено чрезвычайное положение и комендантский час

Протесты в Судане: Введено чрезвычайное положение и комендантский час
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Судане из-за протестов ввели чрезвычайное положение.

В Судане ввели чрезвычайное положение и комендантский час из-за акций протеста против ухудшения экономической ситуации в стране.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В Судане было введено чрезвычайное положение и комендантский час, поскольку третий день продолжаются протесты против ухудшения экономических условий", - говорится в сообщении.

Кроме того, суданские власти объявили о закрытии всех государственных и частных университетов в столице Хартум.

Занятия также были приостановлены на неопределенное время во всех школах и высших учебных заведениях в некоторых других штатах.

Как отмечается, количество погибших во время протестов возросло до восьми.

Несмотря на принимаемые властями меры, суданские оппозиционные деятели призывают общественность выйти на улицы, а партия Суданский конгресс предостерегает власть от применения силы против безоружных демонстрантов.

Как сообщалось, в результате военного конфликта Судан оказался в гуманитарном кризисе, вызванном большим количеством беженцев и отсутствием продовольствия. При том, что миллионы людей покинули свои дома в самом Судане, эта страна принимает сотни тысяч беженцев из Южного Судана, который также страдает от конфликтов и голода.

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Судан, Протесты, Чрезвычайное положение, Хартум.
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