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На Кубе утвердили проект новой конституции

На Кубе утвердили проект новой конституции
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В парламенте Кубы проект новой конституции страны одобрили.

Парламент Кубы в субботу одобрил проект новой конституции страны. Об этом сообщает Reuters.

"В субботу кубинские законодатели единодушно одобрили пересмотренный проект новой конституции", - говорится в сообщении.

Проект новой конституции, которая содержит 229 статей, сохраняет однопартийную социалистическую систему острова, но отражает его социально-экономическую открытость после распада Советского Союза.

Согласно государственным СМИ, проект накладывает ограничения на возраст и срок президентства. Такое решение было принято на фоне того, как покойный лидер страны Фидель Кастро и его младший брат Рауль Кастро правили Кубой в течение почти шести десятилетий. Также проект предусматривает введение поста премьер-министра.

Кубинцы смогут пользоваться мобильным интернетом

Документ узаконивает частный бизнес, признает важность иностранных инвестиций и открывает двери для однополых браков.

Копия документа еще не была распространена среди общественности.

Референдум по новой конституции запланирован на 24 февраля 2019 года.

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США, Куба, СССР.
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