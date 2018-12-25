Глава МИД Канады: Сейчас наступил сложный момент в наших отношениях с Китаем

Новости мира: Канада работает над освобождением своих граждан из китайской тюрьмы.

Канада упорно работает вместе со своими партнерами над освобождением двоих канадцев, заключенных в Китае.

Об этом рассказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы упорно работаем. Мы понимаем, что сотрудничество, коллективные усилия вместе с союзниками - это эффективный способ действий для Канады в мире и именно этим мы занимаемся", - рассказала Фриланд о прогрессе в деле освобождения двух канадцев.

Она подчеркнула, что китайская власть не проводила прямой связи между арестом канадцев и задержанием в Канаде финансового директора Huawei. "Сейчас очевидно наступил сложный момент в наших отношениях с Китаем. Важно продолжать говорить и поднимать вопрос непосредственно с ними", - подчеркнула глава МИД Канады.

Фриланд добавила, что Канада имеет несколько вариантов реагирования на ситуацию, что сложилась. "Канада точно имеет варианты и сосредоточенно и организованно работает над освобождении господина Коврига и господина Спавора", - сказала она.

По ее словам, Канада в дискуссиях с союзниками обращала внимание на вероятную неправомерность задержания своих граждан в Китае. "Один из вопросов, который мы поднимали с нашими союзниками, <...> это беспокойство относительно тревожного прецедента произвольного задержания этих двух канадцев. Эта позиция действительно получила поддержку", - заверила дипломат.

Как сообщалось, 1 декабря власти Канады арестовали финансового директора и дочь основателя китайской компании Huawei, одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов, Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Через несколько дней суд канадского Ванкувера освободил финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу под залог в 10 млн долл.

После этого власти КНР задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который находился в Китае. Позже стало известно об аресте еще одного гражданина Канады Майкла Спейвора, который руководит международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange.