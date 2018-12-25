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Губернатор мексиканского штата Пуэбла погибла в авиакатастрофе

Губернатор мексиканского штата Пуэбла погибла в авиакатастрофе
04:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Президент Мексики пообещал расследовать гибель в ЧП новоизбранной губернатора штата Пуэбла.

Губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо и ее муж, сенатор и бывший глава региона Рафаэль Морено Валье, погибли в понедельник в авиакатастрофе. Как сообщило местное издание El Universal, политики находились на борту вертолета, разбившегося в районе Коронанго в пригороде столицы штата Пуэбла, передает УНН.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил эту информацию в Twitter.

"Лично выражаю самые глубокие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Вальи и его жены, губернатора штата Пуэбла Марты Эрики Алонсо, — написал глава государства. — Как представитель власти обязуюсь провести расследование случившегося, сообщить правду о том, что произошло, и действовать сообразно этому".

Лидер мексиканской Партии национального действия (ПНД) Марко Кортес также подтвердил гибель губернатора штата Пуэбла. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Глубоко скорблю в связи с трагедией, жертвами которой стали Марта Эрика Алонсо, Рафаэль Морено Валье и другие люди", — написал Кортес. Алонсо и Морено Валье — бывший губернатор Пуэблы, были членами ПНД.

Алонсо победила на выборах 1 июля 2018 года и стала первой женщиной-губернатором в истории штата. 

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Все по теме:

Мексика, Пуэбла, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Марта Эрика Алонсо, Рафаэль Морено Валье, Марко Кортес.
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