Теракт в МИД Ливии: 3 человека погибли, 21 получили ранения

Новости мира: Атака смертников в Ливии унесла жизни трех человек.

В результате теракта в МИД Ливии в Триполи погибли три человека, минимум 21 получил ранения.

Об этом сообщило само министерство, пишет Libya Herald.

Согласно сообщению, террористы открыли огонь в здании, а один из них подорвал себя. В результате взрыва погибло 3 человека.

Как пишет AFP, в министерстве здравоохранения страны сообщили о 3 погибших и 21 раненых.

В заявлении, распространенном в социальных сетях, террористическая группировка ИГИЛ заявила, что нападение было совершено тремя "солдатами халифата", которые были вооружены поясами смертников и автоматическим оружием.