Теракт в МИД Ливии: 3 человека погибли, 21 получили ранения

В результате теракта в МИД Ливии в Триполи погибли три человека, минимум 21 получил ранения.
Об этом сообщило само министерство, пишет Libya Herald.
Согласно сообщению, террористы открыли огонь в здании, а один из них подорвал себя. В результате взрыва погибло 3 человека.
Как пишет AFP, в министерстве здравоохранения страны сообщили о 3 погибших и 21 раненых.
В заявлении, распространенном в социальных сетях, террористическая группировка ИГИЛ заявила, что нападение было совершено тремя "солдатами халифата", которые были вооружены поясами смертников и автоматическим оружием.