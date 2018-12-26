В Тунисе журналист сжег себя: В стране начались протесты

Новости мира: Самосожжение тунисского журналиста повлекло протесты и столкновения в стране.

Смерть тунисского журналиста, который поджег себя в знак протеста против экономических проблем, привела к протестам и столкновениям с полицией.

Об этом сообщает АР.

"Смерть тунисского журналиста, который поджег себя в знак протеста против экономических проблем в североафриканской стране, вызывала протест, который привел к столкновениям с полицией", - говорится в сообщении.

В понедельник журналист Абдеррак Зоргуи опубликовал в Интернете видео перед самосожжением, призывая людей к восстанию. Он выразил свое разочарование по поводу безработицы и невыполненных обещаний времен революции арабской весны в Тунисе 2011 года.

Зоргуи скончался от полученных ожогов вскоре после того, как его доставили в больницу.

Его действия стали толчком для акции протеста в городе Кассерин, которая переросла в столкновения с правоохранителями: полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые блокировали дороги и бросались камнями.

Представитель Министерства внутренних дел Софиана Зааг заявила во вторник, что несколько людей получили ранения, также было проведено несколько арестов.

Второй протест запланирован на вторник в столице Туниса.