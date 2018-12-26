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Среда, 26.12.2018
В Тунисе журналист сжег себя: В стране начались протесты
В Тунисе журналист сжег себя: В стране начались протесты
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В Тунисе журналист сжег себя: В стране начались протесты

В Тунисе журналист сжег себя: В стране начались протесты
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Самосожжение тунисского журналиста повлекло протесты и столкновения в стране.

Смерть тунисского журналиста, который поджег себя в знак протеста против экономических проблем, привела к протестам и столкновениям с полицией.

Об этом сообщает АР.

"Смерть тунисского журналиста, который поджег себя в знак протеста против экономических проблем в североафриканской стране, вызывала протест, который привел к столкновениям с полицией", - говорится в сообщении.

В понедельник журналист Абдеррак Зоргуи опубликовал в Интернете видео перед самосожжением, призывая людей к восстанию. Он выразил свое разочарование по поводу безработицы и невыполненных обещаний времен революции арабской весны в Тунисе 2011 года.

Зоргуи скончался от полученных ожогов вскоре после того, как его доставили в больницу.

Его действия стали толчком для акции протеста в городе Кассерин, которая переросла в столкновения с правоохранителями: полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые блокировали дороги и бросались камнями.

Представитель Министерства внутренних дел Софиана Зааг заявила во вторник, что несколько людей получили ранения, также было проведено несколько арестов.

Второй протест запланирован на вторник в столице Туниса.

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Тунис, Протесты, Самосожжение, Абдеррак Зоргуи.
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