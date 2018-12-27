Трюдо втайне посетил международную базу ООН в Мали

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил международную базу ООН в Мали, на которой служат канадские миротворцы.
Как сообщили Укринформу в офисе премьер-министра Канады, в поездке приняли также участие министр обороны Канады Харджит Саджан и начальник штаба обороны Джонатан Вэнс.
"Премьер-министр увидел вклад Канады в работу международной миссии ООН в Мали", - отметили в Трюдо.
Глава правительства Канады также встретился с премьер-министром Мали, принял участие в рождественском обеде с канадскими военными, которые несут службу в Мали.
Визит Трюдо продолжался чуть более 4 часов и прошел в режиме полной секретности. СМИ получили информацию о нем лишь после возвращения политика в Канаду.
В настоящее время Канада имеет в Мали 8 вертолетов и 250 человек личного состава, которые помогают миротворческой миссии ООН осуществлять медицинскую эвакуацию и транспортировать оборудование и личный состав. Однако мандат миссии истекает в июле, после чего на замену Канады в Мали прибудет румынский контингент.