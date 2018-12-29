В Канаде сорвались с якоря две баржи

Новости мира: Инцидент произошел около 5 утра, когда две сцепленные баржи, перевозившие морские контейнеры, сорвались с причала и начали дрейфовать в порту Ванкувера.

Две баржи, каждая размером с футбольное поле, сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту канадского Ванкувера.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

Инцидент произошел около 5 утра, когда две сцепленные баржи, перевозившие морские контейнеры, сорвались с причала и начали дрейфовать в порту Ванкувера. Они повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани. Общие убытки составили около 1 млн долл.

С помощью двух местных буксиров, двух портовых судов и полицейской лодки правоохранителям за три часа удалось оттянуть баржи к месту стоянки и пришвартовать.

Сейчас уже началось расследование инцидента, установлены компании-владельцы барж.