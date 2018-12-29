В Канаде прокомментировали теракт в Каире

Новости мира: МИД Канады выражает соболезнования родственникам погибших в результате терракта в Египте.

Канада обещает поддержку Египта в борьбе с терроризмом и выражает соболезнования родственникам погибших в результате подрыва туристического автобуса близ Каира.

Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в сети Твиттер.

“Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям жертв. Мы желаем полного выздоровления всем пострадавшим. Канада стоит с Египтом бок о бок в борьбе с терроризмом”, - подчеркнули в МИД.

В ведомстве также “решительно осудили” нападение на туристический автобус.

В пятницу вблизи египетских пирамид в Гизе, неподалеку от Каира террористы бросили бомбу в автобус, в результате чего двое человек погибли, еще 12 человек получили ранения. Нападение стало первым за последние два года на иностранных туристов в Египте. Пирамиды в Гизе являются чрезвычайно популярным туристическим местом, где ежегодно бывает около 15 миллионов посетителей.