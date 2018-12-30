Новости мира: В Конго 30 декабря стартовали президентские выборы, которые длительное время откладывались.

В Конго стартовали президентские выборы. Об этом сообщает по информации АР.

"Жители Конго начали голосовать на выборах президента страны, которые длительное время откладывались. Ожидается, что выборы приведут к первой мирной и демократической передачи власти в государстве", - говорится в сообщении агентства.

Выборы в стране были отложены из-за пожара на складах где хранились избирательные бюллетени.

Главные претенденты на пост главы государства Мартин Файул и Феликс Тшисекеди - от оппозиции, и протеже действующей власти, бывший министр внутренних дел Эммануил Рамазан Шадара.

В то же время, следует отметить, что миллионы людей могут оказаться в ситуации, когда не смогут реализовать свое демократическое право на выбор из-за вспышки смертельного вируса Эбола.