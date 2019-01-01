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Выборы в Конго: В стране отключили интернет

Выборы в Конго: В стране отключили интернет
06:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Демократической Республике Конго после выборов заблокировали интернет.

После проведения президентских выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) в этой африканской стране невозможно зайти на интернет-сайты и в социальные сети. В понедельник, 31 декабря, правительство Конго заблокировал доступ к интернету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

О проблемах с доступом к всемирной сети сообщается во всех регионах страны.

Пока идет подсчет голосов, власть и оппозиция уже заявляет о своей победе на голосовании. Так, провластный кандидат Эммануэль Рамазан Шадари выразил уверенность в том, что большинство избирателей отдали свой голос именно за него, сообщает портал новостей Actualite.cd.

Похожие заявления сделали в разговорах с представителями СМИ и двое ведущих оппозиционных кандидатов - депутат и бывший менеджер компании Exxon Mobil Мартин Фаюлу и лидер оппозиционной партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Тшисекеди.

Напомним, предварительные результаты выборов должны быть объявлены 6 января. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов избирателей. Эти выборы могут стать историческими, ведь ожидается, что впервые в истории Конго передача власти может произойти в мирным и демократическим способом.

Представители оппозиции однако ранее высказывали опасения, что результаты этих выборов могут быть искажены фальсификациями в пользу провластного кандидата, в том числе благодаря манипуляциям с электронными устройствами для голосования.

Всего в выборах участвовал 21 кандидат на пост президента. Право голоса имеют в Конго около 40 миллионов граждан. Инаугурация нового главы государства запланирована на 18 января.

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Выборы, Интернет, Африка, Демократическая республика Конго.
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