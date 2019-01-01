Жители планеты отметили Новый год (Фото) Жители разных стран мира приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю прихода Нового 2019 года. На центральных улицах и площадях во многих городах в новогоднюю ночь прошли народные гуляния, которые сопровождались песнями и танцами, а также запусками фейерверков.