В Бразилии вертолет упал на жилой сектор: Один человек погиб

Новости мира: В Бразилии вертолет с туристами упал на прохожего.

В бразильском муниципалитете Убатуба по меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор.

Об этом сообщает Globo.

Инцидент произошел во вторник, 1 января. Вертолет совершал обзорный полет с туристами. Два человека, находившиеся в кабине, получили легкие ранения и были госпитализированы. Их состояние стабильное. Пилот получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации.

Helicóptero cai e mata pedestre em Ubatuba, SP

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h no Itaguá. A vítima foi atingida na queda. pic.twitter.com/7aaWx3Lyos — Agora News Brasil (@agoranewsbr) 1 января 2019 г.

А вот пешеходу, на которого упал вертолет, повезло куда меньше - он погиб на месте происшествия.

Сообщается, что авария произошла из-за утечки топлива.