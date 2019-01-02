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В Бразилии вертолет упал на жилой сектор: Один человек погиб

В Бразилии вертолет упал на жилой сектор: Один человек погиб
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Бразилии вертолет с туристами упал на прохожего.

В бразильском муниципалитете Убатуба по меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор.

Об этом сообщает Globo.

Инцидент произошел во вторник, 1 января. Вертолет совершал обзорный полет с туристами. Два человека, находившиеся в кабине, получили легкие ранения и были госпитализированы. Их состояние стабильное. Пилот получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации.

 

А вот пешеходу, на которого упал вертолет, повезло куда меньше - он погиб на месте происшествия.

Сообщается, что авария произошла из-за утечки топлива.

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Бразилия, Вертолет, Убатуба.
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