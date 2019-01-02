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В Мексике застрелили мэра города через 1,5 часа после вступления в должность

В Мексике застрелили мэра города через 1,5 часа после вступления в должность
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Мексике мэра одного из городов страны застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность.

Алехандро Апарисио, руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики, во вторник стал жертвой покушения через 1,5 часа после вступления в должность.

Об этом сообщил губернатор Оахаки.

«Я решительно осуждаю нападение на главу муниципалитета Тлахиако. Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он проинформировал меня, что предполагаемый убийца был задержан», - заявил в Twitter губернатор Оахаки Алехандро Мурат. Как отмечается, при нападении на Апарисио ранены еще два человека.

Напомним, 30 декабря в центре Ивано-Франковска неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погиб мужчина. Предполагается, что скончался криминальный авторитет.

Также мы сообщали, что в Виннице накануне Нового года произошло жуткое преступление. В его результате были убиты мать, жена и сын.

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Все по теме:

Убийство, Мексика, Алехандро Апарисио, Оахаки.
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