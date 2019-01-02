В Мексике застрелили мэра города через 1,5 часа после вступления в должность

Новости мира: В Мексике мэра одного из городов страны застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность.

Алехандро Апарисио, руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики, во вторник стал жертвой покушения через 1,5 часа после вступления в должность.

Об этом сообщил губернатор Оахаки.

«Я решительно осуждаю нападение на главу муниципалитета Тлахиако. Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он проинформировал меня, что предполагаемый убийца был задержан», - заявил в Twitter губернатор Оахаки Алехандро Мурат. Как отмечается, при нападении на Апарисио ранены еще два человека.

Condeno enérgicamente el ataque contra el Presidente Municipal de Tlaxiaco. Solicité una exhaustiva investigación al Fiscal General y éste me informa que ya tiene detenido al probable autor del homicidio. Expreso mi pésame a los familiares y al pueblo de Tlaxiaco. — Alejandro Murat (@alejandromurat) 1 января 2019 г.

Напомним, 30 декабря в центре Ивано-Франковска неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погиб мужчина. Предполагается, что скончался криминальный авторитет.

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