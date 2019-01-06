Второй президентский срок Мадуро признан нелегитимным парламентом Венесуэлы

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро.
Об этом сообщает AFP.
"Мы подтверждаем нелегитимность [второго президентского срока] Николаса Мадуро", - сказал новый президент ассамблеи Хуан Гуайдо.
По его словам, с 10 января, когда начнется новый президентский период Мадуро, Национальная ассамблея будет "единственным законным представителем народа".
По данным ЦИК Венесуэлы, Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов. Таким образом, он обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года.
Второй президентский срок Мадуро должен начаться 10 января.