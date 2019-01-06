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Выборы в ДР Конго: ЦИК отложила дату объявления результатов

Выборы в ДР Конго: ЦИК отложила дату объявления результатов
00:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Объявление итогов выборов в ДР Конго перенесли из-за опасности массовых беспорядков.

Избирательная комиссия Демократической Республики Конго (ДРК) не объявит итоги президентских и парламентских выборов, состоявшихся 30 декабря, в воскресенье, как планировалось ранее. Об этом ее глава Корней Нангаа заявил агентству Reuters, передает УНН.

На обработку бюллетеней уйдет больше времени, чем предполагалось, и точная дата объявления результатов пока неизвестна. По словам Нангаа, в настоящее время получены лишь 47% итоговых протоколов с участков для голосования. "Объявить результаты завтра не получится", — цитирует его агентство.

За высший государственный пост в ДРК борется 21 кандидат, среди которых нет действующего президента Жозефа Кабилы, возглавляющего страну с 2001 года и не имеющего права баллотироваться на третий срок. Фаворитами кампании считаются бывший министр внутренних дел Эмманюэль Рамазани Шадари, лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди, а также Мартен Файюлу, возглавляющий коалицию нескольких оппозиционных сил. Кроме того, по итогам выборов должен быть избран парламент нового созыва, а также местные органы власти.

В четверг, влиятельная в ДРК, католическая организация "Национальная епископальная конференция Конго" ("Сенко"), участвовавшая в наблюдении за ходом проведения голосования, заявила, что имя победителя кампании уже известно и должно быть объявлено как можно скорее. Избирком в ответ обвинил ее лидеров в дезинформировании населения и подготовке восстания. Правящая коалиция "Общий фронт за Конго" также осудила сделанные заявления, назвав их безответственными.

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Выборы, ДРК, Демократическая республика Конго, Корней Нангаа.
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