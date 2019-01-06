Сапер погиб при обезвреживании бомбы в церкви Каира

Новости мира: В Каире во время обезвреживания взрывного устройства в церкви погиб сапер.

Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia, передает УНН.

Как уточняют источники телеканала, силы безопасности обнаружили устройство рядом с храмом в пригороде Каира Мадинат-Насри. Бомба находилась в сумке, взрыв произошел, когда эксперты начали ее осматривать.

По данным газеты Al Ahram, еще один египетский офицер получил ранения.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Район возле церкви окружен, полицейские проверяют окрестности. Как обращает внимание Sky News Arabia, инцидент произошел накануне Рождества, которое египетские христиане-копты празднуют 7 января.