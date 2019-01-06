Власти Кубы ожидают, что ГА ООН опять осудит эмбарго США против страны

Новости мира: МИД Кубы ожидает, что в этом году ООН вновь осудит эмбарго США против страны.

Власти Кубы рассчитывают на принятие в 2019 году очередной резолюции Генеральной Ассамблеей ООН по осуждению торгово-экономического эмбарго США против острова. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Бруно Родригес, информирует УНН.

"В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН, безусловно, примет новую резолюцию против экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, которая представляет собой вопиющее, массовое и систематическое нарушение прав кубинских граждан. Защита прав человека без избирательности, политических манипуляций и двойных стандартов будет и впредь получать активную поддержку нашей страны", — написал глава внешнеполитического ведомства.

В ноябре прошлого года ГА ООН в 27-й раз приняла резолюцию, призывающую снять эмбарго, введенное властями США против Кубы в 1962 году. За документ проголосовали 189 государств. США и Израиль выступили против принятия резолюции.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Противодействие эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны.