В Атлантическом океане продолжает гореть контейнеровоз

Новости мира: В Атлантическом океане горит большой контейнеровоз

В Атлантическом океане в 1500 км от побережья Канады горит большой контейнеровоз.

Об этом заявили в Береговой охране США, сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Пожар на судне начался в четверг с возгорания в одном из контейнеров и продолжается до сих пор. Из-за неблагоприятных погодных условий команда не могла эффективно бороться с огнем. Как следствие, в связи с увеличением площади возгорания и неспособностью взять огонь под контроль, было принято решение эвакуировать команду.

Бельгийский буксир уже подошел к контейнеровозу, чтобы забрать всех 23 членов его экипажа и помочь в тушении пожара. Кроме этого, из Канады отправился другой буксир, чтобы попытаться оттянуть контейнеровоз к побережью, где его будет легче спасти. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

В международной компании "Hapag-Lloyd", которая владеет контейнеровозом, заявили, что пока рано оценивать причиненные судну и грузу убытки.

Отмечается, что 320 метровый контейнеровоз "Yantian Express" следовал из Коломбо в канадский Галифакс.