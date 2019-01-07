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Женщина в Канаде вела огонь по врачам и пожарным, спешащим ей на помощь

Женщина в Канаде вела огонь по врачам и пожарным, спешащим ей на помощь
07:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: В Канаде женщина открыла огонь по спасателях, которые пришли ей на помощь.

На востоке Канады женщина открыла огонь по спасателях, которые пытались помочь ей после ДТП.

Как сообщили в Королевской канадской конной полиции, инцидент произошел в городке Дьеп в провинции Нью-Брансуик.

“Пожарные, врачи и правоохранители прибыли по вызову к месту ДТП, в которой одна машина выехала за пределы дороги. Сразу по прибытию спасатели были обстреляны женщиной, которая находилась на месте аварии”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что после 45 минут противостояния женщину задержали и доставили в лечебное учреждение для оказания помощи после ранений, полученных во время ареста.

“Место происшествия было закрыто для движения транспорта ради безопасности спасателей и общественности. Никто из спасателей в результате инцидента не пострадал”, - отмечается сообщении.

В полиции не уточнили мотивы поступка женщины, отметив лишь, что расследование всех обстоятельств продолжается.

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ДТП, Канада, Полиция Канады.
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