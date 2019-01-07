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Индонезию всколыхнуло "опустошительное" землетрясение

Индонезию всколыхнуло &quot;опустошительное&quot; землетрясение
08:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части Индонезии.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 178 км к северу от города Тернате на одноименном острове (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

На глубине 8 км в Грузии произошло землетрясение

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в воскресенье землетрясения имел координаты 2.27 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

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Землетрясение, Индонезия.
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