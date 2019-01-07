Индонезию всколыхнуло "опустошительное" землетрясение

Новости мира: Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части Индонезии.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 178 км к северу от города Тернате на одноименном острове (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в воскресенье землетрясения имел координаты 2.27 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".