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Два журналиста за критическую статью были задержаны армией Нигерии

Два журналиста за критическую статью были задержаны армией Нигерии
15:49 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Нигерии задержали двух журналистов за критику армии.

Нигерийские военные задержали двух журналистов, написавших критическую статью по борьбе армии против террористической группировки "Боко Харам".

Об этом сообщает AP со ссылкой на очевидцев.

"Нигерийские военные задержали двух журналистов, написавших критическую статью о борьбе армии против террористов "Боко Харам" на севере страны", - говорится в сообщении.

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По словам свидетелей, в воскресенье после обеда военные приехали в офис газеты Daily Trust в городе Майдугури на северо-востоке страны, и задержали двух журналистов.

Ранее журналисты опубликовали на первой полосе газеты статью, в которой было расписано, с какими трудностями сталкивается нигерийская армия в борьбе против террористической группировки "Боко Харам".

В самой армии еще не прокомментировали задержание журналистов.

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Нигерия, Журналист, Боко Харам.
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