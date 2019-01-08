Скачать
Вторник, 08.01.2019
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Турция и США провела переговоры относительно Сирии

Турция и США провела переговоры относительно Сирии
17:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Анкаре прошли переговоры между чиновниками США и Турции, которые продолжались около двух часов.

В столице Турции Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими чиновниками. Об этом сообщает Anadolu.

"После встречи турецкой и американской делегаций представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию", - говорится в сообщении.

Один из членов американской делегации Гаррет Маркис заявил журналистам, что недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих с северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.

"В США с нетерпением ждут проведения дальнейших консультаций между военными относительно нашего сотрудничества в Сирии", - сказал Маркис.

Крушение корабля с украинцами близ Турции: найдено еще 2 тела

Переговоры проходили в президентском дворце в Анкаре и продолжались около двух часов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может принять заявление помощника президента США Джона Болтона о том, что американские войска будут выведены из Сирии только после того, как в Вашингтоне будут уверены, что Анкара не будет преследовать курдов, живущих на этих территориях .

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, США, Анкара, Ибрагим Калин, Гаррет Маркис, Совет национальной безопасности Вашингтона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
05 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
В Минсоцполитики нашли главную проблему низких пенсий
В Минсоцполитики нашли главную проблему низких пенсий
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь