Турция и США провела переговоры относительно Сирии

Новости мира: В Анкаре прошли переговоры между чиновниками США и Турции, которые продолжались около двух часов.

В столице Турции Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими чиновниками. Об этом сообщает Anadolu.

"После встречи турецкой и американской делегаций представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию", - говорится в сообщении.

Один из членов американской делегации Гаррет Маркис заявил журналистам, что недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих с северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.

"В США с нетерпением ждут проведения дальнейших консультаций между военными относительно нашего сотрудничества в Сирии", - сказал Маркис.

Переговоры проходили в президентском дворце в Анкаре и продолжались около двух часов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может принять заявление помощника президента США Джона Болтона о том, что американские войска будут выведены из Сирии только после того, как в Вашингтоне будут уверены, что Анкара не будет преследовать курдов, живущих на этих территориях .