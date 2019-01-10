На пляже в Австралии акула напала на двух женщин

Новости мира: Вблизи острова Гамильтон в Австралии акула напала на двух женщин, когда они купались недалеко от берега, женщины с травмами доставлены в больницу.

Недалеко от побережья острова Гамильтон в Уитсандей Австралия акула напала на молодую девушку и 60-летнюю женщину.

Сообщается, что хищник напал на женщин, когда они купались недалеко от берега. Люди, которые отдыхали поблизости помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали спасателей.

Как сообщают австралийские СМИ, женщины были доставлены в госпиталь острова Гамильтон и больницу Прозерпины. К счастью, полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.

После инцидента, пляжи острова Гамильтон закрыли для посещения, служба спасения на водах проводит проверку акватории Уитсандей.

Сообщается, что это далеко не первое нападение акул на человека в регионе. 5 ноября от нападения акул скончался врач Дэниэл Кристидис, который пострадал во время отдыха на яхте с друзьями.