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На пляже в Австралии акула напала на двух женщин

На пляже в Австралии акула напала на двух женщин
11:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Вблизи острова Гамильтон в Австралии акула напала на двух женщин, когда они купались недалеко от берега, женщины с травмами доставлены в больницу.

Недалеко от побережья острова Гамильтон в Уитсандей Австралия акула напала на молодую девушку и 60-летнюю женщину.

Сообщается, что хищник напал на женщин, когда они купались недалеко от берега. Люди, которые отдыхали поблизости помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали спасателей.

Как сообщают австралийские СМИ, женщины были доставлены в госпиталь острова Гамильтон и больницу Прозерпины. К счастью, полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.

После инцидента, пляжи острова Гамильтон закрыли для посещения, служба спасения на водах проводит проверку акватории Уитсандей.

В США двое детей пострадали от акулы

Сообщается, что это далеко не первое нападение акул на человека в регионе. 5 ноября от нападения акул скончался врач Дэниэл Кристидис, который пострадал во время отдыха на яхте с друзьями.

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Все по теме:

Австралия, Больница, Пострадавшие, Нападение акулы на женщин, Акула напала на женщин на пляже, Остров Гамильтон.
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