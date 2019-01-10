В Венесуэле состоялась инаугурация президента: Парагвай разрывает отношения

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22:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мадуро принес присягу президента Венесуэлы.

В Венесуэле состоялась церемония инаугурации Николаса Мадуро несмотря на непризнание законности его переизбрания на второй президентский срок как на международной арене, так и внутри страны.

Об этом сообщает BBC.

"Николас Мадуро принес присягу президента Венесуэлы, несмотря на международную критику относительно нелегитимности его переизбрания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, церемония проходила перед Верховным судом, а не перед парламентом, который был лишен своих полномочий после того, как правящая Социалистическая партия Мадуро потеряла контроль над большинством в 2016 году.

Через несколько минут после присяги Мадуро президент Парагвая Марио Абдо заявил о прекращении дипломатических связей с Венесуэлой и немедленном отзыве дипломатов из Каракаса.

На прошлой неделе США и 13 других стран Америки заявили, что не признают президентство Мадуро легитимным.

Национальная ассамблея Венесуэлы также объявила нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро.

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Венесуэла, Парагвай, Николас Мадуро, Марио Абдо.
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