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В Нигерии взорвался бензовоз: есть жертвы

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В Нигерии взорвался бензовоз: есть жертвы
22:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На юге Нигерии более 20 человек погибли в результате взрыва бензовоза.

В результате взрыва бензовоза на шоссе Калабар-Одукпани в штате Кросс-Ривер южной части Нигерии погибли около 18 человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа.

«Десятки людей погибли в результате взрыва бензовоза в пятницу на шоссе Калабар-Одукпани в южной части Нигерии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, бензовоз не вписался в поворот, перевернулся, к нему сбежались люди, чтобы собрать топливо, которое выливалось. Через вспышку искры топливо загорелось, и произошел взрыв.

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По словам очевидца, в результате взрыва погибло более 20 человек.

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Нигерия, Взрыв, Бензовоз.
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