В Нигерии взорвался бензовоз: есть жертвы

Новости мира: На юге Нигерии более 20 человек погибли в результате взрыва бензовоза.

В результате взрыва бензовоза на шоссе Калабар-Одукпани в штате Кросс-Ривер южной части Нигерии погибли около 18 человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа.

«Десятки людей погибли в результате взрыва бензовоза в пятницу на шоссе Калабар-Одукпани в южной части Нигерии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, бензовоз не вписался в поворот, перевернулся, к нему сбежались люди, чтобы собрать топливо, которое выливалось. Через вспышку искры топливо загорелось, и произошел взрыв.

По словам очевидца, в результате взрыва погибло более 20 человек.