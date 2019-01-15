Мадуро предложил оппозиции Венесуэлы сесть за стол переговоров

Новости мира: Мадуро готов к переговорам с оппозицией Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции, чтобы обсудить развитие страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед Конституционной ассамблеей, трансляция которого велась в Twitter, передает УНН.

"Я предлагаю серьезным представителям оппозиции сесть за стол переговоров и заключить соглашение об управлении страной, мире и развитии (страны)", — сказал Мадуро.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что желает, чтобы диалог с оппозицией состоялся. "Я хочу поговорить с ними для мирного соглашения", — добавил он.

В минувший четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая 2018 года. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" — 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.