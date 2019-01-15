Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту: Приказ Мадуро

Новости мира: Мадуро приказал продавать нефть за криптовалюту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 14 января приказал государственным нефтекомпаниям начать начать продажу за рубеж 15% венесуэльской нефти за криптовалюту Petro.

Об этом сообщает El Nacional.

"Компании могут доверять мне, давайте сделаем экономику эффективной за эти шесть лет", − отметил Мадуро в ходе своего выступления перед национальным учредительным собранием.

Отмечается, что распоряжение главы государства в первую очередь касается национальной нефтекомпании PDVSA − основного оператора на нефтяном рынке страны.

Одновременно Мадуро объявил о принудительном изменении курса криптовалюты. Ее цена должна подняться с девяти до 36 тысяч боливаров.

Напомним: Petro выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Стоимость одного петро привязана к цене одного барреля венесуэльской нефти.