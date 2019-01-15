ИГИЛ атаковал город Ранн в Нигерии: Правительственные силы отступили

Новости мира: Боевики ИГИЛ захватили город в Нигерии.

Боевики, связанные с террористической группировкой ИГИЛ, захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.

Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

В городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители покидают свои дома. Источники агентства утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков ИГИЛ, а правительственные силы покинули населенный пункт.

Захват города был произведен силами т.н. "Исламского государства Западной Африки" (ISWA) − террористической группировки, принесшей присягу руководству ИГ.

В декабре прошлого года ISWA предприняла серию атак, в результате которых был захвачен город Бага, штаб-квартира сил Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера для борьбы с экстремистами. Из города бежали более 30 тысяч человек.

На прошлой неделе военные предприняли контрнаступление и отбили город. Однако атаки нигерийской армии не остановили боевиков.