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В гостиничном комплексе Найроби прогремел взрыв

В гостиничном комплексе Найроби прогремел взрыв
19:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Взрыв в гостиничном комплексе в Кении унес жизни не менее пяти человек.

Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидца.

По его словам, тела жертв были обнаружены при входе в отель, в то время как другие люди бежали из здания с криками о помощи.

Власти пока официально не подтвердили данные о погибших.

Число пострадавших при атаке остается неизвестным. Между тем, местные больницы призвали жителей сдавать кровь для помощи раненым.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на территории комплекса, где расположен отель, банки и офисные помещения, в столице Кении. Также поступали данные о стрельбе. В полиции расценивают нападение как теракт.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".

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Теракт, Взрыв, Кения, Терроризм, Найроби.
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