У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: На борту могло быть более 100 человек

Новости мира: Неподалеку Ливии затонула лодка, могли погибнуть до 117 человек.

В Средиземном море у побережья Ливии затонула резиновая лодка, из-за чего, возможно, погибли 117 мигрантов.

Об этом в субботу, 19 января, заявил представитель Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо, сообщает DW .

По его словам, о трагическом инциденте рассказали трое мигрантов, которые были спасены 18 января итальянскими военными моряками и доставлены на остров Лампедуза. "Они (мигранты - ред.) сказали, что на лодке, которая в четверг вечером отплыла из Ливии, было 120 человек. Через 10-11 часов резиновая лодка начала терять воздух и тонуть. Люди утонули", - сказал Джакомо. По словам выживших мигрантов на лодке были десять женщин и двое детей.

Итальянские военные, однако, сообщили, что на борту затонувшей лодки было всего около 20 человек.

Между тем немецкая организация Sea-Watch сообщила 19 января о спасении в Средиземном море 27 человек. Их подняли с резиновой лодки на борт судна Sea-Watch 3. Куда оно сейчас сможет доставить мигрантов, неизвестно. Министр внутренних дел Италии Сальвини уже объявил, что Италия их не примет.

Как сообщалось, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2018 году 2262 мигранты погибли или пропали без вести в центральной части Средиземного моря.