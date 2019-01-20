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Лобовое столкновение двух автобусов в Боливии: Десятки погибших и раненных

Лобовое столкновение двух автобусов в Боливии: Десятки погибших и раненных
04:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Причиной кровавого ДТП стало превышение скорости, хотя не исключается и версия о выезде одного из автобусов на встречную полосу.

В Боливии в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 22 человека, 37 получили травмы различной тяжести.

 Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местные власти.

Авария произошла на извилистой горной дороге, которая соединяет города Оруро и Потоси. Автобусы столкнулись на высоте 3657 метров над уровнем моря.

По предварительным данным, причиной кровавого ДТП стало превышение скорости водителем одного из транспортных средств. Также не исключается версия о выезде одного из автобусов на встречную полосу.

Аварии с участием автобусов чрезвычайно распространены в Боливии. Это связано с тем, что многие дороги пролегают через высокогорные районы Анд и буквально высечены в крутых склонах.

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ДТП, Боливия, Автобусы, Лобовое столкновение.
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