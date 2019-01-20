Выборы в ДРК: Конституционный суд объявил имя победителя

Новости мира: Конституционный суд Конго объявил победителя президентских выборов.

Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) признал действительными предварительные итоги президентских выборов, прошедших в стране 30 декабря 2018 года, и официально объявил их победителем одного из оппозиционных кандидатов, лидера партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликса Чисикеди. Об этом в воскресенье сообщил Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на документы суда, передает УНН.

Как уточняет агентство, КС ДР Конго отклонил иск другого оппозиционера Мартена Файюлу, занявшего второе место на президентских выборах, о пересмотре их итогов, в результате чего легитимным президентом государства был признан Чисикеди. "(Конституционный - ред.) суд считает, что Мартен Файюлу не предоставил необходимые доказательства того, что объявленные Национальной независимой избирательной комиссией (ННИК) результаты, по которым президентские выборы выиграл другой оппозиционер Феликс Чисикеди, не соответствуют действительности", - приводит AFP текст судебного решения.

Между тем, как сообщает агентство Reuters, правительство ДРК уже приняло к сведению решение Конституционного суда и признает пятым президентом республики Чисикеди.

ННИК ДР Конго объявила 10 января, что победу с 38,57% голосов на президентских выборах одержал Чисикеди. Второе место, по данным ННИК, занял Файюлу. Бывший глава МВД республики Эмманюэль Рамазани Шадари, который считался политическим преемником действующего президента Жозефа Кабилы, занял третье место.

В то же время представитель предвыборного штаба Файюлу Фидель Бабала считает, что он должен был получить 61,51% голосов избирателей, Чисекеди - 18,86%, а Рамазанов Шадари - 18,49%.

Ранее наблюдатели от организации "Национальная епископальная конференция Конго" ("Сенко"), представляющей католическую общину страны, заявили, что официальные результаты президентских выборов не соответствуют полученным ими данным. МИД Франции и Бельгии также поставили под сомнение результаты выборов. 12 января Файюлу обратился с ходатайством в Конституционный суд ДРК с требованием аннулировать результаты ННИК, по которым избранным президентом был объявлен Чисикеди, и пересчитать голоса.