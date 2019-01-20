Столкновения в столице Ливии: Погиб журналист

Новости мира: Во время столкновений в Триполи погиб корреспондент Associated Press.

Ливийский журналист Мухаммед бен Халифа погиб в субботу, освещая вооруженные столкновения, которые продолжаются уже третий день в Триполи. Репортер стал пятнадцатой жертвой столкновений, которые идут на южной окраине Триполи в районе Каср Бен-Гашир, прилегающему к не функционируещему долгое время международного аэропорта столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новостной портал Al Mutawasit.

Как передает издание Afrigatenews, бен Халифа работал фотокорреспондентом на агентство Associated Press. Ранее днем минздрав при Правительстве национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) информировал о 14 убитых, среди которых трое мирных жителей и 10 бойцов вражеских вооруженных фракций. По данным ведомства, еще один погибший пока не опознан. Ранения получили 60 человек, включая семерых гражданских, а из района боевых действий медикам удалось на данный момент эвакуировать 211 семей.

Столкновения вспыхнули в среду между бойцами подразделения так называемых Сил по защите Триполи, которые подчиняются признанному мировым сообществом ПНС и 7-й пехотной бригады, большинство бойцов которой являются выходцами из города Тархуна (60 км юго-восточнее столицы). Вслед за началом столкновений местные жители начали покидать свои дома, однако многие семьи оказались под перекрестным огнем и сейчас не в состоянии выйти из-под обстрела.

Схватки противоборствующих группировок происходят в столице Триполи не впервые. В августе - сентябре прошлого года в городе в течение нескольких недель с небольшими перерывами шли бои между рядом подконтрольных ПНС формирований и седьмой бригадой. Тогда стороны активно применяли минометы, тяжелую артиллерию и системы залпового огня типа "Град". В результате беспорядочных обстрелов пострадали системы энергоснабжения Триполи, вблизи авиабазы Митига, что используется сейчас в качестве международного аэропорта, были повреждены несколько топливных хранилищ, в том числе с авиационным керосином.